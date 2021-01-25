В Китае спасли 11 горняков, которые провели под землей две недели после аварии на шахте

Китайские спасатели достали из‑под завалов 11 золотодобытчиков, которые оказались заблокированы после взрыва на шахте две недели назад. Об этом сообщает Би-би-си.
Авария на золотодобывающей шахте в провинции Шаньдун произошла 10 января. Взрыв вызвал обвал, который сильно повредил вход в рудник и уничтожил линии связи. Всего в этот момент в шахте находились 22 человека — один из них скончался, судьба еще десятерых остается неизвестной.
Первым достали шахтера, который находился под землей отдельно от основной группы. На кадрах с места события видно, что спасатели вытаскивают обессилевшего мужчину с черной повязкой на глазах для защиты от света.
В начале спасательной операции были вырыты узкие туннели, через которые шахтерам удавалось передавать еду и лекарства. Чтобы добраться до горняков, спасатели постепенно расширяли одно из отверстий, вынося на поверхность куски камней.
В первую неделю после аварии шахтеры не подавали признаков жизни. 17 января спасатели заметили, что один из направленных в глубину тросов натянут. По веревке была отправлена записка с информацией о выживших.
По данным издания, несчастные случаи не редкость на китайских шахтах, где правила техники безопасности соблюдаются не очень строго. В декабре 23 шахтера погибли из‑за утечки окиси углерода на угольной шахте, в сентябре по той же причине погибли 16 рабочих на другом объекте.