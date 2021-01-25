В Китае спасли 11 горняков, которые провели под землей две недели после аварии на шахте

Китайские спасатели достали из‑под завалов 11 золотодобытчиков, которые оказались заблокированы после взрыва на шахте две недели назад. Об этом сообщает Би-би-си.

Авария на золотодобывающей шахте в провинции Шаньдун произошла 10 января. Взрыв вызвал обвал, который сильно повредил вход в рудник и уничтожил линии связи. Всего в этот момент в шахте находились 22 человека — один из них скончался, судьба еще десятерых остается неизвестной.

Первым достали шахтера, который находился под землей отдельно от основной группы. На кадрах с места события видно, что спасатели вытаскивают обессилевшего мужчину с черной повязкой на глазах для защиты от света.