Ящер в неоновых огнях и кровная вражда монстров в трейлере фильма «Годзилла против Конга»

В сети вышел трейлер фантастического боевика Адама Уингарда «Годзилла против Конга». Видео появилось на страницах компании Warner Bros. в соцсетях и приоткрыло секрет конфликта двух легендарных монстров.

В ролике можно увидеть кадры с древним приматом и японским ящером-мутантом, впервые появившимися — тогда еще по отдельности — на киноэкранах в 1933 году. Новый фильм, как стало известно из трейлера, расскажет о дружбе Конга с маленькой азиатской девочкой и его многовековой кровной вражде с Годзиллой.