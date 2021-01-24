Ящер в неоновых огнях и кровная вражда монстров в трейлере фильма «Годзилла против Конга»

В сети вышел трейлер фантастического боевика Адама Уингарда «Годзилла против Конга». Видео появилось на страницах компании Warner Bros. в соцсетях и приоткрыло секрет конфликта двух легендарных монстров.
В ролике можно увидеть кадры с древним приматом и японским ящером-мутантом, впервые появившимися — тогда еще по отдельности — на киноэкранах в 1933 году. Новый фильм, как стало известно из трейлера, расскажет о дружбе Конга с маленькой азиатской девочкой и его многовековой кровной вражде с Годзиллой.
По сюжету картины, Годзилла вновь выйдет из океана и нападет на людей как раз в тот момент, когда на грузовом судне к берегам, по всей видимости, Японии привезут Конга. Два устрашающих противника встретятся и, судя по ролику, разрушат немало городов.
«Годзилла против Конга» выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 26 марта. Помимо CGI-монстров в фильме можно будет увидеть актеров Милли Бобби Браун, Александера Скарсгорда, Ребекку Холл, Эйсу Гонсалес и Кайла Чандлера.