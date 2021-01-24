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Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о пандемии

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:18

Кеннет Брана исполнит роль премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сериале «This Sceptred Isle» («Этот царственный остров»), рассказывающем о пандемии коронаивруса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект из пяти эпизодов расскажет не только об антикоронавирусной политике Джонсона, но и работе врачей и медсестер. В основу сюжета легли свидетельства сотрудников британского Департамента здравоохранения, членов Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, персонала больниц и домов престарелых. Консультировать создаталей будет редактор The Sunday Times Тим Шипман.

Режиссером всех эпизодов выступит Майкл Уинтерботт, свявший фильмы «Убийца внутри меня» и «Ее сердце». Он также работает над сценарием вместе с Кироном Куирком. Производством «This Sceptred Isle» заниммаются Sky, Fremantle, Passenger и основанная Уинтерботтом Revolution Films.

Когда сериал выйдет на экраны, пока неизвестно.

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