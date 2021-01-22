Главой Пентагона впервые стал афроамериканец. На должность назначили Ллойда Остина

Сенат США назначил на должность главы Пентагона генерала Ллойда Остина. Он станет первым афроамериканцем на этой посту, сообщил CNN.

Остину 67 лет, ранее он был директором Объединенного комитета начальников штабов, главнокомандующим американским контингентом в Ираке и главой Центрального командования вооруженных сил США.

В 2016 году генерал вышел в отставку и в последние годы работал в частной фирме, занимающейся производством оружия. В должность главы Пентагона он вступит в ближайшее время, после принесения присяги.

В поддержку кандидатуры Остина проголосовали 93 из 100 сенаторов. Также его одобрила накануне палата представителей, несмотря на то что по закону военный, ушедший в отставку менее семи лет назад, не имеет права быть министром обороны.

«Я понимаю и уважаю возражения, которые некоторые из вас высказали по поводу того, что во главе Министерства обороны будет еще один недавно вышедший в отставку генерал. Безопасность нашей демократии требует компетентного гражданского контроля над нашими вооруженными силами, подчинения военной власти гражданской», — заявил Остин.