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Первое издание «Театра» Даниила Хармса выставят на аукционе. Начальная цена — полмиллиона

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:10

Первое издание сборника стихотворений Даниила Хармса «Театр» продадут на аукционе, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на аукционный дом «Литфонд». Торги пройдут 28 января, стартовая цена лота — 480 тыс. рублей.

«Невероятно редкая первая книга стихов Даниила Хармса „Театр“ (1928; лот 180), впервые представленная на российских торгах, с иллюстрациями ученицы Василия Шухаева Татьяны Правосудович», — говорится в описании лота.

Впервые на российских торгах будет выставлена и другая книга Хармса — «Миллион» (1931 года). В СССР эта книга была признана антисоветской. Ее начальная цена составит 240 тыс. рублей.

Всего на аукционе «Литфонда» 28 января будет представлено более 300 лотов на общую сумму около 20 млн рублей.

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