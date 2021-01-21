«Яндекс» станет блокировать пользователей «Еды» и «Лавки» за агрессию и неуважение к курьерам

«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» начнут блокировать пользователей или ограничивать их доступ к некоторым функциям сервисов за агрессивное и грубое отношение к курьерам. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на представителей «Яндекса».

«Грубое, подчеркнуто неуважительное отношение к курьерам абсолютно недопустимо, в таких ситуациях мы на их стороне», — заявили в компании. Пункт о блокировке появился в пользовательском соглашении «Еды» и «Лавки».

В скором времени «Яндекс» намерен запустить юридическую консультацию для курьеров, которые столкнулись с агрессивными клиентами. Кроме того, компания планирует ввести рейтинги, в которых уже курьеры будут оценивать клиентов, как водители в «Такси». Пока только пользователи могут ставить оценку доставке.

Это решение в «Яндексе» приняли после консультаций с курьерским сообществом и организациями, которые представляют интересы доставщиков. Поводом стал «эпизод с топовым блогером, плеснувшей в курьера помоями».

Как пишет телеграм-канал «Русский маркетинг», речь идет о блогерке Дарье Зотовой, которая зарегистрирована в инстаграме под ником «Инстасамка». После инцидента ее профиль в «Яндекс.Еде» навсегда заблокировали.