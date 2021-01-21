Аккаунты «Познер Online» удалят из всех соцсетей. Проект переходит в телеграм

Администрация «Познер Online», официального сайта телеведущего Владимира Познера, решила отказаться от ведения аккаунтов проекта в популярных соцсетях, пишет ТАСС. Причиной такого решения стал перевод всех коммуникаций в телеграм.

По словам представителей Познера, изменения касаются страниц проекта в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» — они будут заморожены или закрыты, а также профилей в фейсбуке и твиттере, которые и вовсе решили удалить.

В администрации «Познер Online» отметили, что считают телеграм наиболее удобным и перспективным сервисом для интернет-коммуникаций на сегодняшний день.

Сам Познер в разговоре с агентством сказал, что это решение целиком принадлежит руководству сайта. Причины заморозки и закрытия аккаунтов он не уточнил.

Недавно Владимир Познер раскритиковал современную журналистику за пропаганду. В интервью на сайте «Познер Online» телеведущий отметил, что профессиональный журналист должен давать возможность читателям и зрителям самостоятельно решать, «что такое хорошо и что такое плохо», однако на сегодняшний день в России «очень много пропаганды».