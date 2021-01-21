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Женщина заплатила 17 тыс. рублей за поездку между терминалами Шереметьево

Семён Гудошников
Сегодня в 8:52

Таксист заставил пассажирку заплатить более 17 тыс. рублей за поездку из терминала D в терминал B аэропорта Шереметьево. Об этом пишут ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на управление полиции на транспорте по ЦФО.

После столь затратной поездки женщина обратилась в правоохранительные органы с требованием принять к водителю меры. Сотрудники полиции начали проверку.

В ходе опроса таксист заявил, что такая значительная сумма якобы сложилась из официального тарифа, а женщина от оплаты не отказалась, и в машине ее никто не удерживал. В результате водитель вернул пассажирке часть выплаченных денег, и она отказалась от претензий к нему.

Расстояние между терминалами D и B аэропорта Шереметьево составляет около 10 километров, а время в пути — 15-20 минут. В приложениях для заказа такси такая поездка обходится в среднем в 500 рублей.

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