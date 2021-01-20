Кафе Starbucks в Ирландии выплатит 12 тыс. евро клиентке из‑за рисунка на стаканчике

Кофейня Starbucks в Дублине будет вынуждена выплатить штраф в 12 тыс. евро клиентке из Тайланда, которую обидели нарисованные на стаканчике «раскосые глаза». Об этом сообщил Би-би-си.

Инцидент с Сучавади Фоули произошел 12 января. В этот день девушка заказала в кафе чай матча латте. Фоули назвала сотрудникам сокращенную форму своего имени, чтобы они могли написать его на стаканчике с напитком.

Однако вместо имени на чашку нанесли рисунок «смайлика» с «раскосыми глазами», рассказала девушка. По ее мнению, изображение было «так же оскорбительно и лишено воображения», как сатирические картинки из XIX века.

Фоули убеждена, что поступок работников кофейни не был дружелюбным. Клиентка отмечает, что чувствует себя униженной и подвергшейся расовому насилию. «Очевидно, это была отсылка к расе», — говорит девушка.

Сотрудница Starbucks, виновная в произошедшем, заявила, что нарисовала «смайлик» на стаканчике, «поскольку посчитала, что клиентка была гламурной». По ее словам, она хотела обижать Фоули и сожалеет о случившемся.

Девушка-бармен родом из Бразилии проработала в кофейне около месяца до инцидента. Коллеги, как она отмечает, «учили ее быть милой». После обвинения Фоули она больше не рисует на стаканчиках во избежание недопонимания с посетителями.