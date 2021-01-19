В павильоне на ВДНХ установят две фигуры Берии. Их сделают «вандалостойкими»

Росатом установит две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

Манекены разместят в двух частях экспозиции, посвященной советскому атомному проекту: «Бомбардировка японских городов и окончание Второй мировой войны», а также «Семипалатинский полигон и испытание заряда РДС-1 (первой советской атомной бомбы. — Прим. ред.)».

Фигуры сделают с «вандалостойким стеклопластиковым туловищем и силиконовой головой». Волосы у них должны быть «имплантированными натуральными», а глазные яблоки — «акриловыми индивидуального изготовления».

Представитель Росатома подтвердил изданию планы по установке манекенов. По его словам, Берия возглавлял атомный проект СССР, и «благодаря его организаторским способностям Советскому Союзу удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие».

Глава департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов сказал изданию «Подъем», что речь идет о восковых фигурах. «Это часть экспозиции, она построена как фильм. Там люди идут и попадают, например, в кабинет Сталина, и там находится Берия. Это такое иммерсионное представление, а он — один из экспонатов, один из персонажей всего этого показа. Сейчас восковые фигуры на современном уровне делают, там силикон используется, и Берия — один из многих», — заявил он.

Лаврентий Берия — нарком внутренних дел СССР в 1938–1945 годах, руководитель советского атомного проекта. Он считается одним из главных организаторов сталинских репрессий. В 1953 году, после смерти Сталина, был казнен. Верховный суд России в 2002 году признал Берию не подлежащим реабилитации.