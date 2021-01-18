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Абитуриенту в Японии аннулировали результаты экзаменов за то, что он отказался натянуть маску на нос

Семён Гудошников
Сегодня в 22:07

В Японии аннулировали результаты вступительных экзаменов абитуриенту, который отказался натянуть защитную маску на нос. Об этом пишет The Japan Times.

Инспектор семь раз просил поступающего надеть маску правильно, но тот ослушался требований. Почему именно, не уточняется. В результате действия студента признали нарушением антиковидных норм.

Издание уточняет, что абитуриентам, которые не могут носить маски по причинам здоровья, могут предоставить отдельную комнату, если они предупредят об этом заранее. Но дисквалифицированный абитуриент не сделал этого.

Он был одним из 534 245 японцев, которые приняли участие в первом туре единых вступительных госэкзаменов в вузы. Тестирование проводилось на прошедших выходных в 681 заведении по всей стране. Кроме ношения масок, во время экзаменов были установлены и другие эпидемиологические требования — социальное дистанцирование, дезинфекция рук и проветривание помещений.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Японии коронавирусом заразились более 335 тыс. человек, свыше 4 тыс. — умерли. Число случаев COVID-19 в мире достигло 95 млн.

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