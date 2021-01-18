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В Петербурге на митинге задерживают сторонников Алексея Навального

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:24

В Петербурге на акции в поддержку Алексея Навального задержаны уже по меньшей мере 46 человек. Об этом сообщил «ОВД-инфо».

Несколько десятков сторонников оппозиционного политика собрались у Гостиного Двора. Большинство из них, как отмечает «Коммерсант», не имели при себе плакатов и не скандировали лозунгов.

По информации «ОВД-инфо», на данный момент полиция продолжает задержания. Сторонников Навального, уже более часа находящихся в автозаках, не пускают в туалет. У некоторых задержанных также отобрали телефоны.

Участники акции жалуются на досмотр без понятых и угрозы со стороны полицейских задержать их на двое суток. Среди задержанных есть пожилые женщины, а также журналист телеканала «Дождь» Денис Кабаков.

Акции в поддержку Навального сегодня проходят не только в Петербурге, но и в других городах страны. Там также задерживали людей. По сведениям «ОВД-инфо», 13 человек задержали в Химках и по одному в Москве, Иркутске и Архангельске.

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