В Петербурге на митинге задерживают сторонников Алексея Навального

В Петербурге на акции в поддержку Алексея Навального задержаны уже по меньшей мере 46 человек. Об этом сообщил «ОВД-инфо».

Несколько десятков сторонников оппозиционного политика собрались у Гостиного Двора. Большинство из них, как отмечает «Коммерсант», не имели при себе плакатов и не скандировали лозунгов.