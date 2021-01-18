РУДН закрыл курс по натальной астрологии сразу после его открытия

Российский университет дружбы народов проверит образовательные программы Института повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК) после того, как на его сайте заметили объявление об открытии курса по натальной астрологии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

На анонс курса обратил внимание телеграм-канал «Антиглянец». В описании программы было указано, что за два месяца ученики смогут получить «необходимые компетенции для работы астрологом». «Астрология — это инструмент гармонизации своей жизни, и возможность войти в резонанс с ритмами космоса», — говорилось в объявлении.

Помимо прочего, в списке рекомендуемой литературы по курсу были книги Павла Глобы, а среди тех, кто рекомендовал программу, числились аэропорт Домодедово, Московский метрополитен, «Ростелеком» и «Газпром».

Ректор РУДН Олег Ястребов заявил, что курс по астрологии не проходил необходимую экспертизу и процедуры утверждения, а «приказ об открытии программы был отменен тем же днем, что и вышел». Он пообещал, что сотрудники, допустившие эту ситуацию, получат дисциплинарное взыскание «за дискредитацию репутации университета».

Ястребов подчеркнул, что астрология никогда не являлась и не является отдельным направлением подготовки или научным направлением РУДН. Эта программа появился из‑за анализа запросов интернет-пользователей, среди которых «астрология» вошла в число наиболее популярных. Курс представлял собой серию мастер-классов, добавил он.