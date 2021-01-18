Virgin Orbit впервые вывела ракету на орбиту с борта самолета

Запуск производился с борта модифицированного самолета Boeing 747 во время полета над Тихим океаном. Ракета была закреплена под левым бортом лайнера. Спутники, выведенные на орбиту, будут использовать для исследований NASA и американские университеты.

Virgin Orbit впервые успешно запустила космическую ракету с борта самолета. Ракета-носитель LauncherOne вышла на орбиту Земли с десятью мини-спутниками, говорится в твиттере калифорнийской компании.

LauncherOne — двухступенчатая ракета длиной 21 метр. Она способна выводить на орбиту Земли до 500 килограмм полезной нагрузки. В качестве топлива в ней используются ракетный керосин и жидкий кислород.

В Virgin Orbit считают, что такая технология будет значительно дешевле обычных ракетных пусков. В будущем компания планирует проводить запуски LauncherOne с аэродромов в США, Японии и Великобритании.

Прошлый тестовый пуск LauncherOne в мае прошлого года закончился неудачей. Следующий старт был намечен на декабрь, но его отложили из‑за риска сотрудников заразиться COVID-19.