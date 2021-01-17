В Нью-Йорке неизвестный сжег «Дом Хэллоуина» — один из объектов поклонения церкви Сатаны. Об этом сообщает местное издание Poughkeepsie Journal.

Поджег произошел рано утром 14 января. Преступника запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина подходит к дому с двумя канистрами бензина, выливает их содержимое на крыльцо, поджигает и убегает.

По данным полиции, в этот момент в доме находились двое человек. Им удалось спастись от огня, не получив повреждений. Полиция и пожарная служба проводят расследование для установления личности преступника.

Первосвященник церкви Сатаны Питер Гилмор считает, что мотивы поджигателя — религиозные. «К сожалению, есть некоторые верующие, которые нетерпимы и не понимают других систем верований», — заявил он.

По словам Гилмора, сейчас кажется маловероятным, что дом можно будет восстановить — пожар нанес ему слишком серьезный ущерб. Когда‑нибудь на этом месте может появиться небольшой парк, доступный для всех желающих, считает священник.