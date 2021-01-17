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Sub Pop переиздал первый альбом Nirvana на кассете ко Дню святого Валентина

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:28

Музыкальный лейбл Sub Pop переиздал первый альбом группы Nirvana «Bleach» ко Дню святого Валентина. Об этом сообщает NME.

Релиз представил музыкальный магазин Tapehead City, который подготовил тираж из 500 кассет красного цвета. Версия альбома получила название «Love Buzz Red», в честь одной из песен в трек-листе.

Сейчас Tapehead City сообщил о том, что все копии, доступные для продажи онлайн, уже раскуплены. Кассеты будут доставлены владельцам ближе к 14 февраля.

«Bleach» вышел в 1989 году. Помимо кавера на Shocking Blue «Love Buzz», в альбом вошли ставшие известными песни «About a Girl», «Blew» и «Negative Creep».

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