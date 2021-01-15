Сейшелы открылись для всех туристов с прививкой от COVID-19

Въезд на Сейшельские острова стал свободным для туристов из всех стран, сделавших прививку от коронавируса. Об этом заявил министр туризма страны Сильвестр Радегонд, пишет Seychelles News Agency.

Для въезда иностранцам нужно предоставить сертификат о получении двух доз вакцины (какой именно, не уточняется), а также отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до поездки. Карантин въезжающим с прививками можно не соблюдать.

К марту власти Сейшел собираются вакцинировать 70% местных жителей, чтобы создать коллективный иммунитет. После этого туристам и вовсе не понадобится прививаться.

В ноябре 2020 года Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Сейшельскими островами. В начале декабря разрешение на рейсы туда из Москвы получил от Росавиации «Аэрофлот». Однако прямых рейсов так и не появилось, поскольку Россия не вошла в список стран, гражданам которых можно въезжать в островное государство.