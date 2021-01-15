Том Холланд грабит банки в трейлере драмы «Черри» от братьев Руссо

На ютьюб-канале Apple TV появился трейлер драмы «Черри» режиссеров Энтони и Джо Руссо, известных по франшизе «Мстители». Главную роль в нем исполнил британский актер Том Холланд.

Герой Холланда — американский парень, который бросает колледж и отправляется служить в Ирак. После возвращения с войны он пытается справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, увлекается наркотиками и начинает грабить банки.