Том Холланд грабит банки в трейлере драмы «Черри» от братьев Руссо

На ютьюб-канале Apple TV появился трейлер драмы «Черри» режиссеров Энтони и Джо Руссо, известных по франшизе «Мстители». Главную роль в нем исполнил британский актер Том Холланд.
Герой Холланда — американский парень, который бросает колледж и отправляется служить в Ирак. После возвращения с войны он пытается справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, увлекается наркотиками и начинает грабить банки.
Фильм основан на одноименном наполовину автобиографическом романе Нико Уокера, вышедшем в 2018 году. Экранизацию нашумевшей книги, написанной Уокером в тюрьме, можно будет посмотреть с 12 марта 2021 года на стриминговой платформе Apple TV+.