Лука Гуаданьино, Хлоя Севиньи и Леа Сейду рассказали про свои любимые книги о кино

Более 30 кинематографистов, среди которых режиссер Лука Гуаданьино и актрисы Хлоя Севиньи и Леа Сейду, рассказали по просьбе Le Cinéma Club о своих любимых книгах о кино. Список появился на сайте издания.

Гуаданьино прислал журналистам фотографию книги французского режиссера Робера Брессона «Заметки о кинематографисте». Она была составлена в 1975 году из афоризмов автора картин «Деньги», «Процесс Жанны д'Арк», «Четыре ночи мечтателя» и «Мушетт».

Сейду выделила сочинение одного из основоположников французской новой волны Франсуа Трюффо «Хичкок/Трюффо: Окончательное издание». А любимой книгой Севиньи оказалась «Ханна Шигулла: изображения из фильмов Райнера Вернера Фассбиндера».

Греческий режиссер Йоргос Лантимос («Лобстер») посоветовал читателям обратить внимание на фотоальбом «Cassavetes' Streams» Сэма и Ларри Шоу. Автор хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация» Ари Астер отметил «Кино, цензура и государство: Записи Нагисы Осимы».

Среди других любимых книг кинематографистов — сборник интервью «Линч о Линче», «Скульптура во времени» Андрея Тарковского, «100 современных саундтреков» Филипа Брофи, сценарий «Мамочка и шлюха», «Алан Кларк» Ричарда Т.Келли, «Мэрилин» Нормана Мейлера.