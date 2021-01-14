Республиканка, прокричавшая «хайль Гитлер» на митинге, извинилась. Она хотела сказать «майн фюрер»

Политик-республиканец из Нью-Йорка Летисия Реамуро, прокричавшая «хайль Гитлер» на митинге, извинилась за свои слова. Она заявила, что хотела сказать «майн фюрер», пишет New York Daily News.
Реамуро выкрикнула нацистское приветствие в конце декабря, во время акции против закрытия ресторанов. С десятками единомышленников она собралась у паба Mac's Public House, объявившего себя «автономной зоной» на время карантина. Власти посчитали нарушителями его владельцев, которые отказались закрывать свое заведение.
«Мы объединились с сообществом малого бизнеса, со Статен-Айлендом, чтобы отстоять наше право — право платить налоги», — заявила на митинге республиканка. Она продолжила: «Иногда приходится говорить: «Хайль Гитлер! Посылать меня сюда — плохая идея».
Видео с высказыванием Реамуро распространилось в сети и вызвало возмущение среди местных политиков. Они обвинили республиканку в антисемитизме и призвали ее отказаться от участия в муниципальных выборах.
Политик удалила видео из своих социальных сетей и извинилась за подбор формулировки. По ее словам, она хотела сказать «майн фюрер, посылать меня сюда — плохая идея», обращаясь к городским и федеральным властям. Используя нацистскую терминологию, она собиралась выразить мнение, что власти США и Нью-Йорка ведут себя как фашисты, закрывая рестораны и кафе.
«Я искренне прошу прощения — слова, которые я использовала, пытаясь провести аналогию, оскорбительны. Но когда вы думаете о нацистской Германии, о Кубе, о Муссолини, все начинается так же. Они приходят за вашим бизнесом, вашей религией, вашей собственностью, а затем за вами», — пояснила она.