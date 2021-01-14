Республиканка, прокричавшая «хайль Гитлер» на митинге, извинилась. Она хотела сказать «майн фюрер»

Политик-республиканец из Нью-Йорка Летисия Реамуро, прокричавшая «хайль Гитлер» на митинге, извинилась за свои слова. Она заявила, что хотела сказать «майн фюрер», пишет New York Daily News.

Реамуро выкрикнула нацистское приветствие в конце декабря, во время акции против закрытия ресторанов. С десятками единомышленников она собралась у паба Mac's Public House, объявившего себя «автономной зоной» на время карантина. Власти посчитали нарушителями его владельцев, которые отказались закрывать свое заведение.

«Мы объединились с сообществом малого бизнеса, со Статен-Айлендом, чтобы отстоять наше право — право платить налоги», — заявила на митинге республиканка. Она продолжила: «Иногда приходится говорить: «Хайль Гитлер! Посылать меня сюда — плохая идея».