Издательство «Самокат» проведет онлайн-фестиваль литературы Фландрии и Нидерландов

Издательство «Самокат» проведет с 15 января по 15 февраля онлайн-фестиваль литературы Фландрии и Нидерландов. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В ходе фестиваля известные бельгийские и голландские писатели и иллюстраторы объяснят, почему с детьми о жизни нужно говорить исключительно честно, покажут секретные места Амстердама, Брюсселя, Антверпена и других городов Европы, пригласят в свои мастерские и расскажут, как создаются важные для мировой литературы книги.

Среди участников события будут Гюс Кейер («Книга всех вещей»), Анне Провост («Падение»), Шурд Кейпер («Большая Л»), а также другие знаковые авторы региона. На сайте фестиваля уже можно найти виртуальные прогулки с писателями Самсоном Гидеоном («Зеб») и Марком Янссеном («Ничего такого»), иллюстратором Флоор Ридер и художником Томом Шампом.

«Смелость и здравомыслие, которых нам так порой не хватает, присущи не только детским писателям Фландрии и Нидерландов — благодаря продуманной и постоянной поддержке государственных фондов детская литература на нидерландском языке становится на наших глазах настоящим мировым явлением», — сказала главный редактор «Самоката» Ирина Балахонова.