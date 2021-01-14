В Индонезии нашли самый древний наскальный рисунок животного. Ему более 45 тыс. лет!

Археологи обнаружили в Индонезии самый древний из известных наскальных рисунков животных — изображение дикой свиньи, которое было нарисовано около 45,5 тыс. лет назад. Своим открытием они поделились в Science Advances. Картина была найдена в пещере Leang Tedongnge в отдаленной от цивилизации долине на острове Сулавеси. Она является самым ранним свидетельством заселения этого региона людьми.

Рисунок размером 136 на 54 сантиметра нанесен на стену пещеры с помощью темно-красного пигмента охры. Он изображает свинью с коротким гребнем из прямостоячих волос и несколькими роговидными бородавками на морде, что характерно для самцов бородавочных свиней. Над спиной свиньи видны два отпечатка рук, которые, похоже, обращены к двум другим свиньям, сохранившимся лишь частично. «Кажется, свинья наблюдает за дракой или иным социальным взаимодействием между двумя другими бородавочными свиньями», — сказал соавтор работы Адам Брамм.

© advances.sciencemag.org/content/7/3/eabd4648

Поверх картины образовался слой кальцита — именно с помощью него удалось определить примерный возраст изображения. При помощи радиоизотопного датирования ученые выяснили, что кальцит образовался 45,5 тыс. лет назад. То есть рисунку как минимум столько лет, а может быть, и гораздо больше. Картина является самым древним изображением животного из найденных, но не самым древним искусством вообще. В 2018 году в пещере Бломбос в Южной Африке был найден рисунок, похожий на хештег, который сделан около 73 тыс. лет назад.