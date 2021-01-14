перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
navalny/Instagram ФСИН предпримет «все действия» по задержанию Навального
ФСИН предпримет «все действия» по задержанию Навального 16:00
General Motors представила концепт летающего Cadillac 15:42
«Жучок размером с автобус»: глава предвыборного штаба Соболь нашла в своем айфоне прослушку 15:03
Telegram заблокировал 15 каналов с экстремистами из США. И пометил фейковый аккаунт Трампа 14:36
СК не увидел признаков причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального 13:59
Kam Idris/Unsplash Минстрой заставит платить налоги за сдачу жилья. Стоимость аренды может увеличиться на 13%
Минстрой заставит платить налоги за сдачу жилья. Стоимость аренды может увеличиться на 13% 13:18
В Индонезии нашли самый древний наскальный рисунок животного. Ему более 45 тыс. лет! 12:19
Роскомнадзор попросил журналистов не переводить иностранные слова, созвучные нецензурной лексике 12:03
В России за сутки выявили 24 763 случая коронавируса 11:47
В Челябинске суд оправдал двоих участников митинга «Он нам не царь» Обновлено в 11:28
«Просто похудейте»: британский телеведущий раскритиковал обложку Cosmo с плюс-сайз-моделью 11:12
Edward-Jenner/Pexels В Кении нашли целых 16 новых штаммов коронавируса
В Кении нашли целых 16 новых штаммов коронавируса 11:10
Американец вколол себе отвар галлюциногенных грибов, а они проросли в нем. Мужчина чуть не умер 10:27
ВОЗ: второй год пандемии может оказаться более тяжелым 9:57
Собянин отменил удаленку для старшеклассников. Ученики вернутся в школы 18 января 9:11
Вышел трибьют «Сохрани мою речь навсегда» в честь юбилея Осипа Мандельштама 8:57
Алена Савельева Художнице из Уфы угрожают из‑за рисунков полуголых людей в башкирских костюмах
Художнице из Уфы угрожают из‑за рисунков полуголых людей в башкирских костюмах Вчера в 23:09
Ubisoft разработает игру по «Звездным войнам» с открытым миром Вчера в 22:16
Выступления «Ночного проспекта», «Союза» и Summer of Haze: «Мутабор» объявил зимнюю программу Вчера в 21:28
Умер Дэвид Баркли — совладелец медиахолдинга Telegraph Media и один из богатейших людей Британии Вчера в 20:49
Отключить рекламу

Американец вколол себе отвар галлюциногенных грибов, а они проросли в нем. Мужчина чуть не умер

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:27

30-летний житель Небраски пытался самостоятельно вылечить депрессию и для этого сделал себе инъекцию отвара галлюциногенных грибов. В результате грибы начали прорастать в его организме, из‑за чего мужчина едва не лишился жизни, сообщает Insider.

Отчет об инциденте опубликовал журнал Академии консультационно-коммуникационной психиатрии. Сообщается, что американец страдал биполярным расстройством первого типа, которое характеризуется наличием чередующихся эпизодов мании и депрессии, но не хотел принимать лекарства.

По словам его семьи, во время одного из таких эпизодов мужчина искал способы, как можно уменьшить потребление опиатов. Тогда же он прочитал, что содержащийся в галлюциногенных грибах псилоцибин используют для лечения таких состояний, и решил проверить.

Американец сделал отвар из псилоцибиновых грибов, отфильтровал жидкость через ватный тампон, после чего ввел вещество в кровь. Однако это решение оказалось большой ошибкой: спустя несколько дней он стал сильно утомляться, у него начались желтуха, кровавая рвота, диарея. Семья отвезла мужчину в больницу, и там обнаружили, что у него отказывают почки и печень, началась тахикардия.

Анализы крови показали, что грибы начали буквально расти в кровотоке мужчины, что и стало причиной описанных симптомов. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и провели ему фильтрацию крови от токсинов. Всего мужчина провел в больнице три недели — его лечили противогрибковыми препаратами и антибиотиками, которые ему нужно будет принимать еще долгое время.

Согласно некоторым исследованиям, псилоцибин действительно может быть средством для лечения людей с различной степенью и продолжительностью депрессии, однако грибы не предназначены для инъекции.

Ранее исследователи из Университета Джонса Хопкинса и Нью-Йоркского университета рассказали, как галлюциногенные грибы влияют на людей, недавно узнавших об онкологическом заболевании. После их употребления большинство пациентов чувствовали улучшение своего эмоционального состояния.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из первых концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Семейка Крудс: Новоселье
Доисторическая семейка снова в деле
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить