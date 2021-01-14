Американец вколол себе отвар галлюциногенных грибов, а они проросли в нем. Мужчина чуть не умер

30-летний житель Небраски пытался самостоятельно вылечить депрессию и для этого сделал себе инъекцию отвара галлюциногенных грибов. В результате грибы начали прорастать в его организме, из‑за чего мужчина едва не лишился жизни, сообщает Insider.

Отчет об инциденте опубликовал журнал Академии консультационно-коммуникационной психиатрии. Сообщается, что американец страдал биполярным расстройством первого типа, которое характеризуется наличием чередующихся эпизодов мании и депрессии, но не хотел принимать лекарства.

По словам его семьи, во время одного из таких эпизодов мужчина искал способы, как можно уменьшить потребление опиатов. Тогда же он прочитал, что содержащийся в галлюциногенных грибах псилоцибин используют для лечения таких состояний, и решил проверить.

Американец сделал отвар из псилоцибиновых грибов, отфильтровал жидкость через ватный тампон, после чего ввел вещество в кровь. Однако это решение оказалось большой ошибкой: спустя несколько дней он стал сильно утомляться, у него начались желтуха, кровавая рвота, диарея. Семья отвезла мужчину в больницу, и там обнаружили, что у него отказывают почки и печень, началась тахикардия.

Анализы крови показали, что грибы начали буквально расти в кровотоке мужчины, что и стало причиной описанных симптомов. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и провели ему фильтрацию крови от токсинов. Всего мужчина провел в больнице три недели — его лечили противогрибковыми препаратами и антибиотиками, которые ему нужно будет принимать еще долгое время.

Согласно некоторым исследованиям, псилоцибин действительно может быть средством для лечения людей с различной степенью и продолжительностью депрессии, однако грибы не предназначены для инъекции.

Ранее исследователи из Университета Джонса Хопкинса и Нью-Йоркского университета рассказали, как галлюциногенные грибы влияют на людей, недавно узнавших об онкологическом заболевании. После их употребления большинство пациентов чувствовали улучшение своего эмоционального состояния.