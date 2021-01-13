Художнице из Уфы угрожают из‑за рисунков полуголых людей в башкирских костюмах

Она добавила, что ей звонят люди, представляющиеся журналистами или потенциальными покупателями, просят о встрече, а когда получают отказ — угрожают, что все равно найдут ее.

«Мне пишут о том, что меня найдут, что найдут моих родственников, что даже если я скроюсь, куда‑то уеду, то все мои близкие будут страдать», — сказала художница.

Уфимской художнице Алене Савельевой поступают угрозы из‑за рисунков полуобнаженных людей в башкирских одеждах. Об этом она рассказала «Дождю». Публикации Савельевой опубликованы в ее инстаграме , который сейчас скрыт настройками приватности.

По мнению Савельевой, ее травля началась с поста башкирского активиста и националиста Руслана Габбасова. Он заявил, что картины художницы — это «откровенное издевательство над башкирами, ну или над башкирской культурой», а сама Савельева «перешла тонкую грань».

«Будут ли приняты к ней меры? Извиниться ли она как родители, чьи дети сидели у костра и делали уроки? Позвонят ли ей на работу и потребуют ли её уволить, как уволили Азата Хамматова? Посадят ли её за разжигание межнациональной розни, как посадили Рамилю Саитову? Обольют ли ей машину как облили Лилии Чанышевой?», — написал башкирский националист.

В другом посте он заявил, что «99% башкир осуждают» Савельеву, а «практически все русские» встали на ее сторону. «Вы серьезно считаете, что мы, башкиры, народ, который исповедует религию ислам, у которых до сих пор в семьях уважительно относятся к старшим, уважают девушек, которые сохранили свою самобытную культуру, и мы вот так вот позволим насмехаться над нами?», — добавил Габбасов.

Савельева сказала, что своими работами хотела показать красоту родных земель и обнаженного тела. Она отметила, что не опасается за свою жизнь и скрываться не собирается, но переживает за своих друзей — они к картинам никакого отношения не имеют. Художница уже написала заявление в полицию. Там приняли скриншоты комментариев и переписок Савельевой с людьми, которые ей угрожают, и возбудили дело. По какой именно статье, не уточняется.