В возрасте 86 лет после непродолжительной болезни умер Дэвид Баркли — совладелец медиахолдинга Telegraph Media Group и один из богатейших людей Британии. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, входящая в структуру холдинга.

Соболезнования родственникам Баркли выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «С уважением и восхищением прощаюсь с сэром Дэвидом Баркли. Он спас великую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь», — написал он в своем твиттере.

Дэвид Баркли построил бизнес-империю вместе со своим братом-близнецом Фредериком. С 60-х они занимались бизнесом в сфере недвижимости, затем — гостиничным бизнесом. Впоследствии им также стали принадлежать крупные активы в ретейле и СМИ. Telegraph Media Group, куда входит Daily Telegraph, они купили в 2004 году.

По оценкам Forbes, состояние братьев достигало 4,3 млрд долларов. Они занимали 494-ю строчку в списке богатейших людей мира.