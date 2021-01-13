Москву признали городом с самыми большими пробками в мире

По итогам прошлого года Москва заняла первое место в мировом рейтинге загруженности дорог. Его составляет голландская фирма TomTom, специализирующаяся на навигационных системах и картах.

По подсчетам специалистов компании, в прошлом году средний московский автомобилист потерял в пробках 200 часов — это более восьми суток. За весь год в столице было только 66 дней с низким трафиком.

Наиболее загруженными — на 97% — московские дороги были в пятницу, 25 декабря. Лучше всего ситуация обстояла в апреле — тогда дороги были загружены всего на 8%. Такой низкий показатель логичен — именно в этом месяце начали работать антикоронавирусные ограничения.

В топ-20 городов с самыми большими пробками попали еще три представителя из России: Новосибирск, Петербург и Самара. Они заняли 9, 12 и 20-е места соответственно.

В прошлом году Москва занимала в рейтинге лишь шестую строчку.