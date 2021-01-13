Журнал Garage Magazine перестанет выходить в печатном виде

Медиагруппа Vice перестанет выпускать печатную версию журнала о моде и искусстве Garage Magazine. Издание выходило дважды в год — этой весной выйдет его последний номер, сообщает Business of Fashion.

Сайт журнала, который разработала команда Vice, больше не будет частью проекта. Теперь это будет самостоятельное медиа.

«По мере того как наша компания продолжает расширяться, очень важно сосредоточиться на возможностях, соответствующих нашей стратегии. Выпуск, посвященный 10-летию, отметит все, что представляет собой издание. Мы желаем Garage всего наилучшего на пути к следующему увлекательному этапу развития», — заявили в Vice.

Англоязычный журнал, посвященный современному искусству, архитектуре и дизайну, запустила основательница музея «Гараж» Дарья Жукова в 2011 году. В 2016-м она продала его Vice, оставшись на позиции редакционного директора. Теперь Жукова возвращает контрольный пакет акций и будет самостоятельно решать дальнейшую судьбу журнала. Закрывать издание совсем не планируется.

По информации BOF, Жукова намерена продолжить выпуск журнала и сохранить его текущую команду — для этого она ведет переговоры с европейскими и американскими издательствами. Существует также вероятность, что журнал будет выходить под эгидой «Гаража».