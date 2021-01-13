Студенты ЕУСПб выступили против участия режиссера Ильи Хржановского в дискуссии в университете

Студенты и выпускники Европейского университета в Санкт-Петербурге опубликовали открытое письмо, в котором выступили против участия режиссера Ильи Хржановского в дискуссии «Дау» и его резонанс», которая должна пройти 15 января в стенах вуза.

По мнению авторов письма, присутствие Хржановского противоречит ценностям университета и может нанести ему репутационный ущерб. Студенты считают, что эксперты ЕУСПб и приглашенные деятели культуры должны обсудить и дать оценку «Дау», но участие Хржановского в дискуссии недопустимо.

«В съемках «Дау» в Харькове было задействовано несколько тысяч человек, большинство из которых не являлись профессиональными актерами. Многие, по всей видимости, соглашались на участие из‑за финансовой нужды. Уже во время съемок появились свидетельства о том, что «участников проекта доводили до эмоционального и физического истощения, провоцировали комплексы вины и паралич воли. Культивировались агрессия, состязательность, взаимное унижение», — говорится в документе.

В качестве примеров недопустимых действий на съемочной площадке студенты приводят перерезание горла свинье ныне покойным неонацистом Максимом Марцинкевичем, изнасилования американского художника Эндрю Ондрежака и исполнительницы главной роли, а также мизогинное и объективирующее отношение к женщинам.

«Недопустимой является символическая поддержка позиции насилия и эксплуатации, которую университет оказывает, приглашая Хржановского в качестве спикера на академическом мероприятии. Участие Хржановского в дискуссии превращает его деятельность в легитимную «позицию» или «мнение», — сказано в письме.

В центре практической философии «Стасис» ЕУСПб, который организует дискуссию, сказали, что разделяют озабоченность авторов письма. Там отметили, что собираются обсудить на мероприятии в том числе этические проблемы съемки подобных фильмов.

«В то же время мы исходим из главного интеллектуального и демократического принципа, основы университетского сообщества — диалога и вытекающей из него установки на толерантность к инакомыслию. <…>

Мы не принимаем бойкота личностей и идей, даже тех, которые могут нам не нравиться, но уже имеют определенное общественное признание. Политика бойкота может привести только к догматизму и распаду общества на глухие друг к другу платформы. Мы охотно предоставим слово в ходе дискуссии авторам письма, чтобы они задали режиссеру свои неудобные этические вопросы (по возможности, в рамках академического этикета)», — заявили в центре «Стасис».

«Дау» — это многолетний проект Ильи Хржановского, впервые показанный в начале 2019 года в Париже. Он рассказывает о физике, прародителе ядерной бомбы, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау, которого сыграл Теодор Курентзис. О картине по просьбе «Афиши Daily» писал кинокритик Егор Беликов.