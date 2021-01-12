В Дагестане с отравлением госпитализировали более 30 детей

В дагестанском городе Буйнакске с отравлением госпитализировали 36 детей в возрасте от двух до 13 лет. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на детскую городскую больницу.

Врачи оценивают состояние детей как средней тяжести, один ребенок находится в тяжелом состоянии из‑за некой «сопутствующей паталогии». У пациентов отмечаются температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.

По мнению дагестанского СК, дети могли отравиться загрязненной водопроводной водой. Ранее такую же версию высказывали в администрации Буйнакска.

В мэрии сообщения о «якобы отравленной воде» не подтвердили, но попросили горожан не пить воду из‑под крана. На помощь буйнакским медикам направили эпидемиологов и инфекционистов из Республиканского центра инфекционных болезней.