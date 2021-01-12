Власти Колумбии столкнулись с необычной проблемой — серьезным увеличением популяции гиппопотамов, впервые ввезенных в страну наркобароном Пабло Эскобаром в 1980-х годах. Об этом сообщил The Washington Post.

Первые четыре бегемота были привезены втайне для частного загородного поместья Эскобара Hacienda Napoles, находящегося недалеко от колумбийской столицы. После смерти наркобарона в 1993 году на месте его усадьбы появился тематический парк.

В течение десятилетий бегемоты свободно жили и размножались в парке, и их численность выросла до нескольких десятков. По прогнозам ученых, популяция гиппопотамов может увеличиться до 1500 особей к 2040 году, и это станет проблемой для окружающей среды Колумбии.

Дело в том, что гиппопотамы — африканские животные, и их присутствие в пригородах Боготы нарушает природный баланс. Бегемоты угрожают экологии региона, загрязняя местные воды и вытесняя из привычной среды обитания антильских ламантинов.

Кроме того, гиппопотамы из Hacienda Napoles нападают на людей и оказывают негативное влияние на рыбную промышленность. Также они потребляют траву и фрукты, которыми помимо них питаются гигантские капибары.

Проблема усугубляется тем, что рост популяции бегемотов сложно контролировать. В Колумбии нет крупных хищников, которые бы охотились за гиппопотамами. По словам исследователя из регионального Агентства по охране окружающей среды Корнаре Давида Эчеверри-Лопеса, тропическая Колумбия — это «рай для бегемотов».

Помимо этого, гиппопотамы с трудом поддаются кастрации: их репродуктивные органы сложно найти, в особенности у самок. Команда Эчеверри неоднократно пыталась остановить размножение бегемотов, но их усилия редко приводили к успеху.

Процесс кастрации бегемота ученый называет трудоемким, дорогостоящим и опасным. По подсчетам Эчеверри, его агентство способно кастрировать только одно животное в год. При этом популяция растет на 10% ежегодно.

Эколог Натали Кастельбланко-Мартинес из Университета Кинтана-Роо в Мексике считает, что единственной эффективной стратегией борьбы с гиппопотамами является убийство 30 особей в год. Однако охота на бегемотов на сегодняшний день в Колумбии запрещена.

«Никому не нравится идея отстреливания гиппопотамов. Мне это не нравится. Но нет другой стратегии, которая бы сработала», — говорит Кастельбланко-Мартинес.

Численность бегемотов сегодня так велика, что переместить их в зоопарки или вернуть в дикую природу Африки не представляется возможным, отмечает ученая.