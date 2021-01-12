Компания Airbnb отказалась обслуживать участников протестов в Вашингтоне

Компания Airbnb отказалась обслуживать в окрестностях Вашингтона участников протестов у Капитолия вплоть до инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Об этом сервис бронирования сообщил на своем сайте.

В компании надеются помочь с обеспечением безопасности в столичном округе. Для этого Airbnb отменит бронирования для людей, которые, по данным полиции, участвовали в беспорядках 6 января. Также сервис проверит своих клиентов в округе Колумбия на причастность к группам, ответственным за разжигание ненависти.

Кроме того, Airbnb потребует обязательно подтверждать личность арендаторов при бронировании. Компания обязуется предупреждать владельцев жилья, если те или иные пользователи имеют отношение к радикальным группировкам. Также сервис призвал арендодателей сообщать ему о подозрениях в адрес своих гостей.