Вышел трейлер байопика о певице Билли Холидей

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер фильма «The United States vs. Billie Holiday», рассказывающий об американской певице Билли Холидей. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Билли Холидей (настоящее имя Элеанора Фейган) — одна из самых известных джазовых вокалисток США. У певицы сложилась непростая судьба из‑за постоянно надзора правительства и проблем с наркотиками.
Режиссером байопика выступил Ли Дэниелс, известный как один из создателей сериала «Империя». Главные роли исполнили певица Андра Дей, Треванте Родс («Лунный свет») и Гарретт Хедлунд («На дороге»).
Премьера картины запланирована на 26 февраля.