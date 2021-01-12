Вышел трейлер байопика о певице Билли Холидей

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер фильма «The United States vs. Billie Holiday», рассказывающий об американской певице Билли Холидей. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Билли Холидей (настоящее имя Элеанора Фейган) — одна из самых известных джазовых вокалисток США. У певицы сложилась непростая судьба из‑за постоянно надзора правительства и проблем с наркотиками.