Заключенный рязанской колонии похитил 30 млн рублей с помощью мобильного телефона

Заключенный колонии в Рязанской области стал телефонным мошенником и похитил у российских граждан более 30 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры Владимира Макарова.

По словам Макарова, осужденному удалось завладеть столь значительной суммой денег «путем обмана и злоупотребления доверием». В ведомстве рассказали, что это не единственный случай незаконного использования мобильной связи в тюрьмах.

В частности, в Вологодской области заключенные систематически выкладывали в сеть видеоролики, пропагандирующие тюремную субкультуру. Как отметил Макаров, принимаемые меры по борьбе с подобными ситуациями «не всегда достаточно эффективны».

По данным Генпрокуратуры, только в 2019 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) изъяли 54,7 тыс. мобильных телефонов. Большинство устройств обнаружили во время их доставки, но около 35% нашли уже у заключенных.