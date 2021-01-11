Американский гольфист извинился за гомофобное оскорбление самого себя

Американский гольфист Джастин Томас извинился за то, что обозвал себя словом faggot (нецензурным оскорблением гомосексуалов) во время турнира Sentry Tournament of Champions на Гавайях. Об этом сообщает New York Post.
Томас произнес обидное слово после неудачной попытки закатить шар в лунку с небольшого расстояния. Его мат попал в прямой эфир телеканала.
Узнав, что оскорбление прозвучало в трансляции, гольфист попросил прощения, отметив, что он очень смущен. «У этого нет оправдания. Я взрослый человек, не ребенок. Не было никаких причин говорить подобное, это ужасно», — заявил Томас.
Джастин Томас — 27-летний уроженец Луизианы, победивший в 30 гольф-турнирах PGA. В текущем туре он занимает пятое место.