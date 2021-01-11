Вечером 10 января были объявлены победители первой премии Critics Choice Super Awards. Ассоциация критиков США вручила награды лучшим фильмам, анимациям и сериалам о супергероях, а также проектам в жанрах фэнтези, научная фантастика и хоррор.
Больше всего премий получил сериал «Пацаны»: он собрал все супергеройские награды, а Энтони Старр, играющий Патриота, был признан лучшим злодеем в шоу.
По три премии получили «Душа» и «Зависнуть в Палм-Спрингс». Лентам «Пятеро одной крови», «Хищные птицы», «Человек-невидимка», а также сериалам «Страна Лавкрафта» и «Конь БоДжек» достались две награды.
Полный список победителей среди фильмов:
— Лучший экшен-фильм — «Пятеро одной крови»;
— Лучший актер в экшен-фильме — Делрой Линдо, «Пятеро одной крови»;
— Лучшая актриса в экшен-фильме — Бетти Гилпин, «Охота»;
— Лучший анимационный фильм — «Душа»;
— Лучший супергеройский фильм — «Бессмертная гвардия»;
— Лучший актер в супергеройском фильме — Юэн МакГрегор, «Хищные птицы»;
— Лучшая актриса в супергеройском фильме — Марго Робби, «Хищные птицы»;
— Лучший фильм ужасов — «Человек-невидимка»;
— Лучший актер в фильме ужасов — Винс Вон, «Дичь»;
— Лучшая актриса в фильме ужасов — Элизабет Мосс, «Человек-невидимка»;
— Лучший фантастический/фэнтези-фильм — «Зависнуть в Палм-Спрингс»;
— Лучший актер в фантастическом/фэнтези-фильме — Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»;
— Лучшая актриса в фантастическом/фэнтези-фильме — Кристина Милиоти, «Зависнуть в Палм-Спргинс»;
— Лучший злодей — Джим Керри, «Соник в кино»;
Список лауреатов среди сериалов:
— Лучший экшен-сериал — «Викинги»;
— Лучший актер в экшен-сериале — Давид Диггс, «Сквозь снег»;
— Лучшая актриса в экшен-сериале — Анджела Бассетт, «911 служба спасения»;
— Лучший анимационный сериал — «Конь БоДжек»;
— Лучший супергеройский сериал — «Пацаны»;
— Лучший актер в супергеройском сериале — Энтони Старр, «Пацаны»;
— Лучшая актриса в супергеройском сериале — Ая Кэш, «Пацаны»;
— Лучший хоррор-сериал — «Страна Лавкрафта»;
— Лучший актер в хоррор-сериале — Дженсен Эклс, «Сверхъестественное»;
— Лучшая актриса в хоррор-сериале — Джурни Смоллетт-Белл, «Страна Лавкрафта»;
— Лучший фантастический/фэнтези-сериал — «Мандалорец»;
— Лучший актер в фантастическом/фэнтези-сериале — Патрик Стюарт, «Звездный путь: Пикар»;
— Лучшая актриса в фантастическом/фэнтези-сериале — Наташа Деметриу, «Чем мы заняты в тени»;
— Лучший злодей в сериале — Энтони Старр, «Пацаны».