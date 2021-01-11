Вечером 10 января были объявлены победители первой премии Critics Choice Super Awards. Ассоциация критиков США вручила награды лучшим фильмам, анимациям и сериалам о супергероях, а также проектам в жанрах фэнтези, научная фантастика и хоррор.

Больше всего премий получил сериал «Пацаны»: он собрал все супергеройские награды, а Энтони Старр, играющий Патриота, был признан лучшим злодеем в шоу.

По три премии получили «Душа» и «Зависнуть в Палм-Спрингс». Лентам «Пятеро одной крови», «Хищные птицы», «Человек-невидимка», а также сериалам «Страна Лавкрафта» и «Конь БоДжек» достались две награды.