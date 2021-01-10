В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

В России c 10 января вступили в силу положения закона, ужесточающего контроль за оборотом наличных средств, пишет ТАСС. Поправки были приняты в июле 2020 года.

Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать операции с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Речь идет о зачислении такой суммы на счет или снятии ее в банкомате и кассе банка.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут направлять для анализа в Росфинмониторинг.

Кроме того, власти будут контролировать почтовые переводы и снятие наличных с баланса мобильного телефона на суммы, превышающие 100 тыс. рублей, а также сделки с недвижимостью на суммы более трех миллионов рублей.

В то же время россиян ждут и некоторые послабления в этой сфере. Правда, они, по словам экспертов, могут привести к различного рода злоупотреблениям.

К примеру, отменен обязательный контроль за переводами средств на заграничный счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и за поступлениями средств с такого счета или вклада.