Исполнители ролей Зены и Геракла поссорились в твиттере из‑за беспорядков в Вашингтоне

Исполнители главных ролей в сериалах «Удивительные странствия Геракла» и «Зена — королева воинов» Кевин Сорбо и Люси Лоулесс поссорились в твиттере из‑за беспорядков в Вашингтоне. Лоулесс осудила Сорбо за поддержку Трампа и его сторонников.

В своем аккаунте в соцсети Сорбо неоднократно высмеивал Демократическую партию США, выступал против абортов, критиковал действующее американское правительство и утверждал, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.

Накануне штурма Конгресса Сорбо призывал подписчиков бороться с «тиранией», а после просил протестующих не противодействовать полиции. Затем актер предположил, что в Конгресс ворвались вовсе не сторонники Трампа, а представители антифашистского движения.

«Они не кажутся мне патриотами», — прокомментировал Сорбо фотографии из Конгресса. С его мнением не согласилась Лоулесс. «Это ваши летающие обезьяны, доморощенные террористы», — написала актриса.