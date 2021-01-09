Умер режиссер Майкл Аптед. Он работал над бондианой и «Хрониками Нарнии»

Аптед, по словам Эштона, умер у себя дома. Причины его смерти не раскрываются. На новость о кончине кинематографиста уже отреагировали Гильдия режиссеров Америки, британская телекорпорация ITV и Американская академия кинематографических искусств и наук.

Британский режиссер и продюсер Майкл Аптед умер в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет. Об этом сообщил NME со ссылкой на американского агента Роя Эштона.

«Режиссера Майкла Аптеда всегда будут помнить за новаторский документальный сериал «Up». Бывший президент Гильдии режиссеров и губернатор Академии, он также снял много известных художественных фильмов, от «Дочери шахтера» до «И целого мира мало», — заявили в Академии.

Президент Гильдии режиссеров Америки Томас Шламме отметил «едкое остроумие» Аптеда и его «твердую руку» в работе. «Его наследие навсегда вплетено в ткань кинематографа», — добавил он.

Руководитель ITV Кевин Лиго подчеркнул, что документальные работы Аптеда продемонстрировали возможности телевидения «быть зеркалом общества, взаимодействовать с людьми и развлекать их, обогащая наше видение человека».

Аптед родился в 1941 году в английском городе Эйлсбери. Он начал свою карьеру на телевидении в Манчестере, где в середине 1960-х занялся проектом «Up» — многолетним документальным сериалом о жизни 14 британцев. Аптед выступил автором восьми картин, последняя из которых вышла в 2019 году.

В начале 1970-х режиссер дебютировал в кино. За свою карьеру он снял более 25 художественных проектов, в их числе — девятнадцатый фильм бондианы «И целого мира мало», третья часть «Хроник Нарнии», байопик о серфере Джее Мориарти «Покорители волн» и военная драма «Энигма».