Индонезия разрешила въезд иностранцев с отрицательным тестом на COVID-19

Индонезия с 9 января открыла въезд для иностранцев. До 25 января у всех приезжающих на остров Бали и в другие регионы страны будут требовать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщило российское посольство.

Вместо ПЦР-теста путешественники могут предоставить экспресс-тест на антиген. Причем для авиаперелета на Бали этот тест должен быть сделан в течение суток до рейса. ПЦР-тест необходимо пройти не ранее чем за двое суток.

Для перемещения по другим регионам Индонезии, а также для переезда на Бали наземным и водным транспортом требуется ПЦР-тест, действительный в течение трех суток. Дети возрастом до 12 лет от обязательного тестирования на коронавирус освобождены.

Ранее власти Индонезии запретили с 1 по 14 января 2021 года въезд иностранцев на территорию государства. Исключение было сделано только для тех приезжающих, у которых было разрешение на временное проживание в стране.