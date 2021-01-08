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В Новосибирской области новогодние салаты и медицинские маски стали причиной засора канализации

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:09

В городе Бердске в Новосибирской области коммунальные службы несколько часов чистили засор канализации из‑за мусора, выброшенного в унитаз в новогодние праздники. Среди отходов оказались салаты, медицинские маски, гигиенические салфетки и прочее из того, что точно не должно выбрасываться в туалет.

По данным местных СМИ, коммунальная авария произошла 6 января. Из‑за засора труб вышли наружу сточные воды и затопили улицу содержимым канализации. Коммунальщики рассказали, что труба была забита почти на 30 метров.

Замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал, что засор канализационных труб — традиционное для новогодних каникул явление. По его словам, у людей нет культуры обращения с мусором, поэтому унитаз часто используется как мусорное ведро.

Алексеенко также отметил, что только 10% канализационных проблем приходится на реальные аварии, остальные 90% — это засорение отходами, которые нельзя смывать в канализацию.

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