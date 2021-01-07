HBO Max опубликовал трейлер карантинной комедии «Взаперти» с Энн Хэтэуэй и Чиветелем Эджиофором

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер нового фильма режиссера Дага Лаймана, снявшего «Идентификацию Борна», «Мистера и миссис Смит» и «Телепорт». Картина называется «Взаперти» и рассказывает об ограблении в эпоху коронавируса.

Главные роли в комедии с элементами триллера исполнили Энн Хэтэуэй и Чиветель Эджиофор. Они сыграли пару Линду и Пакстона, которые решают проникнуть в знаменитый лондонский универмаг Harrods и украсть редкий алмаз стоимостью 300 млн фунтов стерлингов.