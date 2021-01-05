Борис Акунин рассказал о светском клубе, сделавшем «ничтожное пожертвование» хоспису «Дом с маяком»

Борис Акунин рассказал о том, как его и детский хоспис «Дом с маяком» обманул некий светский клуб, пригласивший писателя на выступление несколько месяцев назад. Об этом Акунин сообщил в фейсбуке.

Клуб, название которого Акунин не озвучил, пообещал перечислить денежное вознаграждение за выступление писателя в «Дом с маяком». Но организаторы благотворительного фонда получили лишь незначительное пожертвование.

«Я порадовал хоспис, что он скоро разбогатеет. Выступил перед клубом. И потом чуть со стыда не сгорел — таким ничтожным оказалось пожертвование, перечисленное хоспису. Светская дама, руководящая клубом, полагаю, больше тратит каждый день на обед в ресторане», — написал Акунин.

По словам писателя, ему пришлось извиниться перед «Домом с маяком» и самому перевести фонду деньги. «Перед самым новым годом — хоть я об этом и не просил — хоспис прислал мне подробнейший отчет о том, как был потрачен мой взнос: кому, на что. До последней копейки», — рассказал писатель.

Акунин призвал своих подписчиков также поддержать детский хоспис и выложил фрагмент отчета о тратах, который предоставили ему организаторы благотворительной организации. «Все переведенные вами деньги будут истрачены на дело», — добавил писатель.

Хотя Акунин не стал называть клуб, обманувший его доверие, подписчики писателя предположили, что им был интеллектуальный клуб «418» — его основали Ирина Кудрина и Надежда Оболенцева. Ни подтверждения, ни опровержения этой догадке пока не последовало.