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В Москве закрасили граффити с Тургеневым. Оно украшало стену дома на Остоженке более трех лет

Семён Гудошников
Сегодня в 15:19

Московские коммунальщики закрасили граффити с Иваном Тургеневым, нарисованное на стене дома 37/7 на улице Остоженка. На это обратил внимание телеграм-канал «О Москве с любовью».

Рисунок был сделан в апреле 2017 года — к 200-летию писателя. Пейзаж на заднем фоне отсылал к циклу рассказов «Записки охотника».

© Телеграм-канал «О Москве с любовью»
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© Телеграм-канал «О Москве с любовью»
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Разговоры о возможном уничтожении граффити велись еще в сентябре 2017 года. Замглавы управы района Хамовники Екатерина Берсенева заявляла, что изображение могут закрасить, если кураторы проекта «Моя улица» не одобрят его. Сообщалось, что у собственников здания есть время до апреля 2018 года, чтобы согласовать арт-объект.

В 2019 году в Москве ввели новые правила, регулирующие граффити на стенах домов. Теперь изображения необходимо согласовывать с семью ведомствами, а тематика стрит-арта должна ограничиваться выдающимися личностями, историческими событиям, наукой, спортом и искусством.

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