В Москве закрасили граффити с Тургеневым. Оно украшало стену дома на Остоженке более трех лет

Московские коммунальщики закрасили граффити с Иваном Тургеневым, нарисованное на стене дома 37/7 на улице Остоженка. На это обратил внимание телеграм-канал «О Москве с любовью».

Рисунок был сделан в апреле 2017 года — к 200-летию писателя. Пейзаж на заднем фоне отсылал к циклу рассказов «Записки охотника».