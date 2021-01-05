В Москве закрасили граффити с Тургеневым. Оно украшало стену дома на Остоженке более трех лет

Московские коммунальщики закрасили граффити с Иваном Тургеневым, нарисованное на стене дома 37/7 на улице Остоженка. На это обратил внимание телеграм-канал «О Москве с любовью».
Рисунок был сделан в апреле 2017 года — к 200-летию писателя. Пейзаж на заднем фоне отсылал к циклу рассказов «Записки охотника».
Разговоры о возможном уничтожении граффити велись еще в сентябре 2017 года. Замглавы управы района Хамовники Екатерина Берсенева заявляла, что изображение могут закрасить, если кураторы проекта «Моя улица» не одобрят его. Сообщалось, что у собственников здания есть время до апреля 2018 года, чтобы согласовать арт-объект.
В 2019 году в Москве ввели новые правила, регулирующие граффити на стенах домов. Теперь изображения необходимо согласовывать с семью ведомствами, а тематика стрит-арта должна ограничиваться выдающимися личностями, историческими событиям, наукой, спортом и искусством.