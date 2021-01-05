Гвен Стефани воссоздала свои культовые образы в клипе «Let Me Reintroduce Myself»

Американская певица Гвен Стефани выпустила клип к новой песне «Let Me Reintroduce Myself» («Позвольте мне снова представиться»). В нем она воссоздала свои культовые образы 1990-2000-х годов.
В частности, артистка появилась в видео в тех же образах, которые ее поклонники могли видеть в клипах «Just a Girl» и «Don’t Speak» в 1995 году, на обложке альбома «The Sweet Escape» в 2006 году и на церемонии MTV Music Awards в 1998 году.
«Это не возвращение, я повторно использую саму себя», — поет Стефани в новом треке. И добавляет: «На случай, если ты забыл, нет, я не пластинки на твоей полке. Я все еще та же старая-добрая я».
Всего певица повторила в клипе 18 своих самых популярных образов. В этом ей помог стилист Роб Зангарди, который придумывает костюмы для Стефани последние несколько лет. Макияж для артистки создал визажист Грегори Арлт.