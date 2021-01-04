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Комик Слава Комиссаренко рассказал, что в Беларуси запретили его концерты из‑за критики Лукашенко

Анастасия Цой
Сегодня в 15:47

Стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал, что в Беларуси запретили его концерты из‑за критики Александра Лукашенко. Он поделился этой новостью во время выступления в Екатеринбурге, которое можно посмотреть на его ютьюб-канале.

«А кто смотрел выпуск «Что было дальше?» с моим участием? В общем, вот что произошло. Теперь все мои концерты в Беларуси запрещены, отменили мое гастрольное удостоверение <…>

Иронично, что всем концерты отменяет коронавирус, а мне — главный ковид-диссидент. Так что я теперь не вижу смысла сдерживаться», — сказал Комиссаренко.

Он добавил, что его шутки про Беларусь и Лукашенко и раньше вырезали на белорусском телевидении.

В новом стендапе Комиссаренко назвал Лукашенко «аграрным Рэмбо», который «бегает и кошмарит страну», а также вспомнил видео с автоматом и перехват переговоров Ника и Майка.

«Знаете, почему Лукашенко никто никогда не зовет в гости? Потому что его потом хрен выгонишь! Он будет сидеть у тебя 26 лет, и ты будешь такой: «Уходи!» А он: «Давайте голосовать. Берите бумажки, ручки не даю, я уже все заполнил», — шутит Комиссаренко.

На шоу «Что было дальше?», которое выходило еще в ноябре, Комиссаренко тоже много рассказывал и шутил о Лукашенко.

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