Актера Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

Актера Олега Басилашвили («Служебный роман», «Осенний марафон», «Курьер») госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Дочь 86-летнего актера рассказала, что состояние ее отца нормальное: «Да, у него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет». Она добавила, что на данный момент неизвестно, сколько он пробудет в больнице.

В конце декабря с коронавирусом госпитализировали актрису Алису Фрейндлих. Сообщалось, что она находится в тяжелом, но стабильном состоянии, на кислородной поддержке, однако без аппарата искусственной вентиляции легких.