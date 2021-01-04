Умерла актриса, «девушка Бонда» Таня Робертс

На 66-м году жизни умерла американская актриса и модель Таня Робертс. Об этом сообщает портал TMZ.

Представитель актрисы рассказал, что в конце декабря женщина вышла на прогулку со своими собаками, а, когда возвращалась домой, упала и получила серьезную травму. Робертс была госпитализирована, в больнице ее подключили к аппарату искусственного дыхания. В воскресенье, 3 января, она скончалась.

Таня Робертс сыграла девушку агента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство» 1985 года. В картине ее партнером был актер Роджер Мур.

Также она исполняла главные роли в картинах «Повелитель зверей», «Шина — королева джунглей», «Почти беременна», а также в телесериалах «Ангелы Чарли» и «Шоу 70-х».