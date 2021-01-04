Бассейн с пять футбольных полей и двухметровые волны: в Москве построят центр для занятий серфингом

В Москве, в районе Хорошево-Мневники, в 2023 году появится первый в мире крытый центр для занятий серфингом. Об этом сообщается на странице мэра столицы Сергея Собянина в «ВКонтакте».

В центре построят бассейн размером с пять футбольных полей, в котором будут двухметровые волны. При этом генератор волн сконструируют так, чтобы одновременно могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки — от детей до продвинутых серферов.