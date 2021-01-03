В церкви Гатчины пенсионерке продали макароны под видом свечей

В соборе святого апостола Павла в Гатчине 82-летней женщине Галине Кожевниковой продали вместо свечей продали макароны. Об этом сообщает 47news.ru.

Кожевникова рассказала, что перед Новым годом она купила в церковной лавке 30 длинных свечей. Они понадобились 31 декабря, когда в доме отключился свет.

«Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое. Я фонарик взяла, посветить — посмотреть. У церковной свечи одна сторона плоская, чтобы ставить удобно было, а на другом конце ниточка, чтобы поджигать. А у этих края неровные. Ну, думаю, ладно. Утром погляжу. Ну и посмотрела — а они внутри пустые», — заявила пенсионерка.

Позже к ней приехала внучка, которая надкусила одно из изделий и сказала, что это макароны. Родственница Кожевниковой пришла в церковь с жалобой, но там отказались разбираться в случившемся и усомнились в правдивости слов пожилой женщины. По данным издания, одна свеча в соборе продается по 50-100 рублей, то есть 30 свечей могли обойтись в 3 тыс. рублей.