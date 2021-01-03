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Вышел трейлер военной драмы «Летчик» с Петром Федоровым

Анастасия Цой
Сегодня в 15:03

Вышел трейлер военной драмы «Летчик». Главную роль в фильме сыграл Петр Федоров (сериал «Перевал Дятлова»).

Действие происходит во время Великой Отечественной войны. Самолет советского летчика Николая Комлева сбивают, однако герою удается приземлиться в зимнем лесу. Но на этом испытания не заканчиваются: теперь он должен спастись не только от немецких солдат, но и от стай волков, а также пережить холод и голод.

Фильм вдохновлен биографией реального летчика Алексея Маресьева. В 1942 году его самолет был сбит, после чего он провел 18 суток в зимнем лесу. Мужчину удалось спасти, однако ему ампутировали обе ноги. Несмотря на это он продолжил летать.

Режиссером картины выступил Ренат Давлетьяров («А зори здесь тихие…» 2015 года). Главным референсом своей работы он называет «Выжившего» с Леонардо ДиКаприо. «Летчик» должен выйти в 2021 году.

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